Роспотребнадзор за полгода забраковал 307 кг мяса в Нижегородской области

Почти 307,5 кг мясной продукции выведено из оборота в Нижегородской области из-за нарушений в первом полугодии 2026 года. Всего с реализации сняли 36 партий, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

За полгода специалисты исследовали более 1 тыс. проб мясной продукции. В 2,4% случаев выявили не соответствия нормативам по микробиологическим показателям, в 2% случаев — по физико-химическим показателям.

ГМО, радиоактивные вещества и антибиотики в исследованных образцах мяса и мясных изделий не нашли.

Галина Шамберина