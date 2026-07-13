Рабочие Hyundai Motor начали трехдневную забастовку

Рабочие южнокорейского автоконцерна Hyundai Motor начали трехдневную забастовку. Как сообщает Bloomberg, профсоюз требует увеличения премий и добивается гарантий того, что рабочие места не будут потеряны из-за искусственного интеллекта и роботов.

Забастовка будет частичной — сотрудники производственных линий прекратят работу за два часа до окончания своей смены и будут продолжать ее до среды, 15 июля. На прошлой неделе переговоры профсоюзов с руководством компании зашли в тупик. Следующий раунд назначен на четверг, 16 июля.

Главным камнем преткновения на переговорах является стремление профсоюза привязать размер бонусов к чистой прибыли компании. В прошлом году она выросла на 30%, что и привело к новым требованиям по премиям. Однако топ-менеджмент Hyundai отказывается повышать премии.

Еще одной угрозой работники Hyundai считают активное внедрение в производство человекоподобных роботов. К 2028 году компания планирует начать использовать модель Atlas на заводах в США для выполнения таких задач, как комплектация автомобильных компонентов, а к 2030 году — на других предприятиях.

Евгений Хвостик