Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 15:20

СКР расследует обстоятельства ДТП в Перми с участием трамвая и автобуса

СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по факту травмирования пассажиров в результате ДТП с участием общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ДТП произошло 13 июля 2026 года. На бульваре Гагарина столкнулись автобус 36-го маршрута и трамвай 7-го маршрута. В результате двое пассажиров получили травмы. Им оказана медицинская помощь.

Следствием будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности при перевозке пассажиров.