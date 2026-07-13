NYT: экс-президента Ирана Ахмадинежада арестовали из-за связей с «Моссадом»
Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад содержится под арестом из-за своих многолетних связей с израильской разведкой. Об этом сообщает The New York Times (NYT), проведшая собственное расследование.
Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
По информации газеты, в течение года «Моссад» проводил секретную операцию по вербовке иранского политика и даже планировал утвердить его в качестве нового лидера страны после свержения нынешнего режима.
Как утверждают авторы расследования, цитирующие сотрудников израильских спецслужб, в 2024 году «Моссад» даже устроил личную встречу бывшего президента Ирана с тогдашним директором израильской разведки Давидом Барнеа в Будапеште. Для этого израильтяне попросили одного из венгерских ученых пригласить господина Ахмадинежада на конференцию по изменению климата, проходившую в венгерской столице.
По данным газеты, Израиль неоднократно перечислял крупные суммы денег пресс-секретарю экс-президента Акбару Джаванфекру. Пиком операции, как отмечает The New York Times, стал день удара израильских сил по Тегерану 28 февраля этого года. Тогда сообщалось, что несколько ракет попали в резиденцию бывшего президента, разрушив, однако, не жилые постройки, а здание, в котором располагалась охрана господина Ахмадинежада. Вскоре после этого к комплексу подъехал черный автомобиль Peugeot, в котором экс-президент убыл в неизвестном направлении. По мнению ряда иранских источников газеты, таким образом агенты «Моссада» в Тегеране перевезли господина Ахмадинежада в безопасное место.
Однако при невыясненных обстоятельствах господин Ахмадинежад, судя по всему, рассорившись с израильтянами, покинул это безопасное место. Он не появлялся на публике до прошлой недели, когда его кратко видели на похоронах аятоллы Али Хаменеи, в окружении, как сообщает газета, «людей, выглядевших как охранники».
Нынешний статус бывшего президента остается неясным. Иранские источники газеты говорят, что он находится под домашним арестом, а охраняют его сотрудники разведслужбы КСИР.
Власти Ирана активизировали борьбу с предполагаемым шпионажем, особенно в отношении Израиля (Израиля). Так, с марта 2026 года Министерство разведки Ирана сообщало о задержании 30 человек, подозреваемых в сотрудничестве с Израилем (Израилем) и США, и позже — еще 10. По данным правоохранительных органов, задержанных обвиняли в шпионаже и передаче секретной информации офицерам «Моссада» за вознаграждение, а также в провоцировании беспорядков и диверсий, таких как поджоги домов и автомобилей сотрудников правоохранительных органов.
Эти задержания происходили на фоне масштабных усилий Ирана по борьбе с внутренней оппозицией и внешним влиянием. К примеру, в июне 2025 года иранская полиция задержала 24 человека за шпионаж в пользу Израиля (Израиля) и попытки очернить имидж страны, а Корпус стражей исламской революции (КСИР) арестовывал подозреваемых в работе на «Моссад», которые якобы провоцировали общественные беспорядки. Иногда такие обвинения имеют серьезные последствия: в Иране уже были случаи смертных приговоров и казней за предполагаемое сотрудничество с «Моссадом».