NYT: экс-президента Ирана Ахмадинежада арестовали из-за связей с «Моссадом»

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад содержится под арестом из-за своих многолетних связей с израильской разведкой. Об этом сообщает The New York Times (NYT), проведшая собственное расследование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По информации газеты, в течение года «Моссад» проводил секретную операцию по вербовке иранского политика и даже планировал утвердить его в качестве нового лидера страны после свержения нынешнего режима.

Как утверждают авторы расследования, цитирующие сотрудников израильских спецслужб, в 2024 году «Моссад» даже устроил личную встречу бывшего президента Ирана с тогдашним директором израильской разведки Давидом Барнеа в Будапеште. Для этого израильтяне попросили одного из венгерских ученых пригласить господина Ахмадинежада на конференцию по изменению климата, проходившую в венгерской столице.

По данным газеты, Израиль неоднократно перечислял крупные суммы денег пресс-секретарю экс-президента Акбару Джаванфекру. Пиком операции, как отмечает The New York Times, стал день удара израильских сил по Тегерану 28 февраля этого года. Тогда сообщалось, что несколько ракет попали в резиденцию бывшего президента, разрушив, однако, не жилые постройки, а здание, в котором располагалась охрана господина Ахмадинежада. Вскоре после этого к комплексу подъехал черный автомобиль Peugeot, в котором экс-президент убыл в неизвестном направлении. По мнению ряда иранских источников газеты, таким образом агенты «Моссада» в Тегеране перевезли господина Ахмадинежада в безопасное место.

Однако при невыясненных обстоятельствах господин Ахмадинежад, судя по всему, рассорившись с израильтянами, покинул это безопасное место. Он не появлялся на публике до прошлой недели, когда его кратко видели на похоронах аятоллы Али Хаменеи, в окружении, как сообщает газета, «людей, выглядевших как охранники».

Нынешний статус бывшего президента остается неясным. Иранские источники газеты говорят, что он находится под домашним арестом, а охраняют его сотрудники разведслужбы КСИР.

Николай Зубов