ЕС объявил о старте миссии в Армении по борьбе с гибридными угрозами

Евросоюз объявил о запуске миссии советников по безопасности, которая отправится в Армению для противодействия гибридным угрозам. Европейские эксперты будут консультировать государственные органы республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава европейской дипломатии Кая Каллас

Фото: Amel Emric / Reuters Глава европейской дипломатии Кая Каллас

Фото: Amel Emric / Reuters

«Эксперты ЕС окажут поддержку властям Армении в борьбе с киберугрозами и дезинформацией, а также в противодействии незаконным финансовым потокам»,— заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас, ее слова приводятся на сайте Совета ЕС.

Как отмечается в пресс-релизе, миссию создали по просьбе Армении. Отправку миссии Совет ЕС утвердил 21 апреля. Первоначальный мандат составит два года с возможностью продления. Премьер Армении Никол Пашинян говорил, что Армения столкнулась с большим количеством дезинформации и нуждается в помощи.

Лусине Баласян