ЕС объявил о старте миссии в Армении по борьбе с гибридными угрозами
Евросоюз объявил о запуске миссии советников по безопасности, которая отправится в Армению для противодействия гибридным угрозам. Европейские эксперты будут консультировать государственные органы республики.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас
Фото: Amel Emric / Reuters
«Эксперты ЕС окажут поддержку властям Армении в борьбе с киберугрозами и дезинформацией, а также в противодействии незаконным финансовым потокам»,— заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас, ее слова приводятся на сайте Совета ЕС.
Как отмечается в пресс-релизе, миссию создали по просьбе Армении. Отправку миссии Совет ЕС утвердил 21 апреля. Первоначальный мандат составит два года с возможностью продления. Премьер Армении Никол Пашинян говорил, что Армения столкнулась с большим количеством дезинформации и нуждается в помощи.
Запуск миссии ЕС по борьбе с гибридными угрозами является продолжением стремления Армении к сближению с Евросоюзом, которое особенно активизировалось после войны в Нагорном Карабахе в 2020 году. Правительство Армении уже поддержало законопроект о начале процесса присоединения к ЕС, хотя членство возможно только после референдума. Эта новая миссия дополняет уже действующую с февраля 2023 года гражданскую миссию ЕС (EUMA) на армяно-азербайджанской границе, которая первоначально занималась мониторингом обстановки и сыграла важную роль в поддержании стабильности в регионе. В 2025 году мандат EUMA был продлен до февраля 2027 года.
Европейский союз давно оказывает поддержку Армении. В декабре 2025 года Армения и ЕС подписали повестку стратегического партнерства. В преддверии парламентских выборов в Армении (которые состоялись в июне 2026 года), ЕС выделил 15 миллионов евро на повышение сопротивляемости Армении к дезинформации и кибератакам, что Кая Каллас связывала с теми же "сетями", которые ранее были активны в Молдавии. Новая миссия также призвана предоставлять экспертные консультации для повышения потенциала ведомств и создания группы для мониторинга ситуации. Правительство Армении приветствует такую помощь, но ее активное сотрудничество с ЕС вызывает недовольство Москвы, которая видит в этом попытки Брюсселя повлиять на внутренние дела страны и превратить Армению в свой форпост.