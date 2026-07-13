Сон в летнюю жару

На прошлой неделе, 9 и 10 июля, в Челябинске прошел четвертый «Курчатов Фест» — летний культурный проект региона, который по традиции собирает на Площади науки не только простых зрителей, но и чиновников, студентов-волонтеров и тех, кто готов приобщаться к высокому искусству даже при температуре, больше подходящей для испытания металла на прочность. За тем, как Евгений Миронов и Александра Урсуляк читали Шекспира под Мендельсона, а Ольга Перетятько и Иван Гынгазов исполняли арии, наблюдал корреспондент «Ъ–Южный Урал».

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Площадь науки в эти два вечера напоминала не столько пространство для просвещения, сколько филиал элитного пляжа, на который по ошибке завезли смокинги, арфы и губернаторский протокол. Невыносимый зной 9 и 10 июля быстро скорректировал местный дресс-код: даже самые солидные гости фестиваля, сохранившие размеренную походку, не смогли сохранить сухость спин. На дорогих сорочках проступали пятна причудливых форм, местами напоминавшие сердечки, что добавляло суровым челябинским джентльменам неожиданного лиризма — вполне в духе заявленного «Сна в летнюю ночь».

Публика спасалась как могла. Тем, кто предусмотрительно купил билет на сидячее место в амфитеатре, организаторы выдали по бутылке воды объемом 0,5 л — это, видимо, и должен был быть минимальный набор выживания культурного человека под открытым небом. Но многие гости все равно предпочли игристое: шампанское по 600 руб. за бокал в пластике бодро расходилось под арии Баха, пока публика томительно гуляла в ожидании главных героев программы.

Безопасность прекрасного обеспечивали стройные ряды металлоискателей и сотрудники Росгвардии. Силовики в сопровождении служебных собак патрулировали периметр с видом людей, давно смирившихся с тем, что в этот вечер им предстоит охранять не столько общественный порядок, сколько Мендельсона. Один из росгвардейцев с внушительной кобурой на боку так искренне снимал происходящее на сцене на телефон, что выглядел, пожалуй, самым непосредственным и заинтересованным зрителем фестиваля.

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В самой защищенной от культуры части пространства, а именно в тени за амфитеатром, расположился директор челябинской филармонии Алексей Пелымский. Он мило беседовал с коллегами, наблюдая за аншлагом с безопасной дистанции. В первых рядах, напротив, под солнцем стойко выдерживали испытание искусством и климатом представители челябинского истеблишмента. Посетили мероприятие и губернатор Челябинской области Алексей Текслер с супругой Ириной, которая выступает в роли духовного вдохновителя фестиваля.

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Те поклонники классической музыки, которым не досталось билетов, стояли за железным ограждением стройными рядами, устремив взгляды к сцене. На этом фоне пустующая зона фуд-корта выглядела странно. Там можно было довольно удобно стоять и даже кое-что видеть.

Гвозди программы

Как и полагается крупному фестивалю, до начала основной программы был организован пресс-подход к звездам вечера. Первым к камерам вышел главный дирижер Челябинского симфонического оркестра Алексей Рубин — выпускник Петербургской консерватории, лауреат нескольких всероссийских конкурсов и человек, по которому было видно, что давать комментарии на жаре среди телевизионных штативов ему пока немного непривычно. Господин Рубин, впрочем, быстро собрался и объяснил всю магию фестиваля, не забыв упомянуть Алексея Текслера: «Благодаря поддержке губернатора это стал ежегодный проект. Приезжаешь сюда и чувствуешь энергию на уровне города».

Главную звезду первого вечера, народного артиста РФ и художественного руководителя Театра наций Евгения Миронова, к служебному входу завезли на строгой черной Toyota. Он производил впечатление очень приятного, тихого и сдержанного мужчины, в котором сходу было трудно опознать актера, много раз игравшего на сцене в спектаклях по произведениям Шекспира.

На вопрос о формате выступления — чтения пьесы в сопровождении симфонического оркестра — господин Миронов ответил, что для него это не «читка», а полноценное исполнение. «Я играю, как в театре. У меня нет разницы»,— пояснил актер. По его словам, открытая площадка, отсутствие декораций и сам жанр дают зрителю возможность достраивать мир спектакля собственной фантазией, а это едва ли не ценнее «готовой театральной коробки». Заодно Миронов поддержал челябинские культурные амбиции, напомнив, что в 2027 году город станет культурной столицей России, а значит, визит московских звезд здесь следует понимать не только как гастроли, но и как участие в большом региональном культурном проекте.

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Партнерша Миронова по сцене Александра Урсуляк успела, по собственному признанию, «кайфануть» от Челябинска — сходить в рестораны, погулять и даже попасть под дождь. Актриса призналась, что перед премьерным исполнением волновалась: «Сидела в номере, думала: боже мой, как мне справиться с волнением, вроде уже взрослая тетя». Урсуляк рассказала, что сегодняшний спектакль — работа непростая. Они с Евгением Мироновым вдвоем практически играют всю пьесу, мгновенно переключаясь между персонажами, и именно это делает формат особенно захватывающим.

Само представление первого дня действительно оказалось устроено не так просто, как можно было бы предположить по словосочетанию «чтение под оркестр». Миронов и Урсуляк вдвоем провели через себя почти всю пьесу: читали не только реплики, но и ремарки, на лету меняли персонажей, интонации, темпераменты, мгновенно перескакивая из одного состояния в другое. Перевоплощаться им помогали цветные платки, которые то становились накидками, то головными уборами.

Это не выглядело ни формальной читкой, ни театральным суррогатом. Наоборот, все было удивительно живо, чувственно и театрально. В этом, вероятно, немалая заслуга режиссера Марины Брусникиной, подготовившей сценическую версию текста: из старой комедии убрали музейную пыль, оставили нерв, ритм, смешение любовных линий и театрального абсурда, а музыка Мендельсона, написанная специально к шекспировской пьесе, работала как естественная эмоциональная среда. Ирония и бытовой абсурд вокруг сцены никуда не исчезали, но на самой сцене все было всерьез.

Отдельного внимания заслуживал Государственный симфонический оркестр Челябинской области, которому эти два дня пришлось не просто играть, но и буквально выживать в концертной форме под открытым небом. Экраны по бокам сцены давали зрителям рассмотреть испарину на лбах музыкантов. Исполнители в черном, сидящие на жаре инструментами, выглядели как люди, для которых искусство — это прежде всего дисциплина. И если у публики была вода, шампанское и возможность уйти в тень, то у оркестра оставались только партитура, выдержка и, возможно, осознание собственной миссии.

Второй вечер фестиваля сменил драматическую интонацию на оперную. На сцену вышли прима Ольга Перетятько и солист Большого театра Иван Гынгазов. Вместо сюжетной театральной игры началась большая оперная демонстрация вокальной мощи, в которой главной интригой стало не содержание арий, а то, выдержит ли все это южноуральская жара. Выдержали все: и солисты, и оркестр, и публика. Перетятько пела с тем выражением и тем спокойствием, которое обычно можно позволить себе в прохладных европейских театрах, а не на площади перед памятником Курчатову. Гынгазов, в свою очередь, делал это с основательностью человека, привыкшего не сомневаться в том, что голос — главное средство убеждения. Опера, как выяснилось, на челябинском асфальте звучит не менее убедительно, чем в бархатном зале, особенно если вокруг уже притупилась чувствительность к любым погодным катаклизмам.

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Всего за два дня через рамки металлоискателей и мимо росгвардейцев с собаками к высокому искусству прошли около 10 тыс. человек. Судя по увиденному, Челябинск действительно готов потреблять культуру в любых объемах и при любой температуре. Особенно если она подается с легким привкусом пафоса, под надежной охраной, в присутствии губернатора, при участии федеральных звезд и в окружении сиротливых партнерских стендов, которые чаще привлекали не зрителей, а молодых волонтеров, пришедших, как это порой бывает, за штампиком в волонтерской книжке.

Евгений Рыженьков