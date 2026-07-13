Дорога уходит в зиму

Арбитражный суд Нижегородской области отказал петербургскому ООО СК «Орион плюс» в продлении контракта на строительство новой трассы от Выездного до станции Арзамас-1, которую по контракту с областным Главным управлением автомобильных дорог (ГУАД) необходимо было сдать в марте 2026 года. В связи с задержкой выдачи разрешения на строительство, изменениями проектной документации и неучтенными сетями сроки оказались сорваны, и подрядчик попросил больше времени. Однако суд отказал компании, напомнив, что срок исполнения контракта уже продлевали в 2023 году и понуждать госзаказчика менять условия в судебном порядке нельзя. Сейчас подрядчик работает «за рамками» контракта, муниципальные власти ждут сдачи объекта в декабре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Арбитражный суд Нижегородской области отказал ООО СК «Орион плюс» в иске к Главному управлению автомобильных дорог (ГУАД) региона о продлении контракта на строительство новой автотрассы от Выездного до железнодорожной станции Арзамас-1, следует из материалов дела, опубликованных в судебной картотеке. Как писал «Ъ», контракт стоимостью 2,6 млрд руб. был подписан в октябре 2022 года, по его условиям строительство дороги протяженностью 5,2 км в рамках развития паломнического кластера «Арзамас — Дивеево — Саров» планировалось завершить к 31 января 2025 года. В декабре 2023 года контракт продлили до марта 2026 года, отмечается в судебных документах.

Но и этот срок в итоге оказался сорван. Подрядчик объяснил это неучтенными в проектной документации объектами, в числе которых оказались пересечения газо- и водопроводов, а также коммуникаций Российских железных дорог. Также строительству помешало переустройство сетей ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» и «Россетей» с долгими согласованиями условий компенсации. Третьей причиной застройщик назвал неучтенные объемы по выторфовке и усилению насыпи на участке протяженностью 1,7 км и устройство системы непрерывного мониторинга страховочного пакета при строительстве путепровода тоннельного типа, которое РЖД выставили в виде дополнительных технических условий, и они не были учтены в проектной документации. Наконец, своевременной сдаче объекта помешала задержка с оформлением и выдачей подрядчику разрешения на строительство от администрации Арзамаса.

Подрядчик с 2023 года неоднократно писал ГУАД письма, в которых информировал заказчика о сложностях и заявлял о приостановке работ на объекте. На момент подачи иска в мае 2025 года неотработанный компанией аванс оценивался в 526,9 млн руб. При этом в 2022-2024 годах компания получила по контракту с ГУАД более 2 млрд руб. в виде аванса. В 2024-2025 годах аванс гасили в размере 75-100% вразрез с положениями контракта в рамках дополнительных соглашений, позднее был установлен график погашения 100% аванса до декабря 2025 года. Истец утверждал, что ни из контракта, ни из дополнительных соглашений не следует, что императивные сроки погашения авансовых платежей были установлены. Из карточки контракта следует, что сейчас он исполнен на 1,6 млрд руб. из 2,8 млрд руб., фактически работы оплачены на 2 млрд руб.

Юристы СК «Орион плюс» доказывали, что погасить аванс в указанном размере подрядчик не в силах. Он выполнил работы, однако сдать их невозможно: новый проект, поданный на экспертизу, не учитывает дополнительные работы, которые пришлось провести. Купить стройматериалы и заплатить субодрядчикам можно только после прохождения экспертизы, поэтому срок действия контракта необходимо продлить, настаивали представители истца. Однако суд решил, что, хотя аргументы и свидетельствуют об отсутствии вины компании в срыве сроков, все же недостаточны для существенных изменений контракта. Более того, законодательство и сам контракт не предусматривают возможности защиты прав компании за счет понуждения заказчика корректировать условия договора.

Сейчас дорога в процессе строительства, его планируется завершить зимой, сообщил «Ъ» глава Арзамаса Александр Щелоков. Задержку проекта он объяснил долгими поисками технических решений и пересмотром первоначального проекта. «Так бывает, это обычная история. Нам бы хотелось видеть эту дорогу зимой. По состоянию на прошлый месяц мы ждали дорогу в декабре. Сейчас подрядчик работает за рамками контракта», — рассказал господин Щелоков. Из-за срыва сроков компания обязана будет заплатить пени после судебного разбирательства, предположил он. Судя по реестру контрактов, ГУАД пока не выставил новых претензий подрядчику, которого уже оштрафовали на 4,9 млн руб. за неисполнение сроков в декабре 2025 года.

Владимир Зубарев