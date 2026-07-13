На Ставрополье ввели локальный режим ЧС из-за пожара на объекте ТЭК
Администрация Шпаковского округа Ставрополья ввела режим чрезвычайной ситуации из-за пожара на территории промышленного предприятия. Постановление опубликовано на сайте администрации муниципалитета. Возгорание возникло после удара БПЛА прошедшей ночью.
Режим ЧС территориально ограничили хутором Вязники. Для беспрепятственной работы спасательных служб в находящемся поблизости городе Михайловске перекрыли участок автомобильной дороги.
Пожар возник на промышленном объекте ООО «Корона». По данным ЕГРЮЛ, компанию зарегистрировали в Ставропольском крае в 1999 году. Она специализируется на хранении и складировании нефти и продуктов ее переработки. Режим беспилотной опасности на территории Ставропольского края объявили сегодня в 1:13 мск. Его отменили около пяти утра.
Атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и нефтебазы в России, приводящие к пожарам и повреждениям, стали регулярными. Такие инциденты фиксировались в Смоленской, Волгоградской, Орловской, Воронежской областях и Краснодарском крае. Зачастую они приводят к возгораниям на промышленных объектах, нефтебазах и резервуарах с нефтепродуктами, а также повреждению другого технического оборудования.
В ответ на эти инциденты местные власти, в том числе губернаторы регионов, активно вводят режимы чрезвычайной ситуации (ЧС), чтобы координировать ликвидацию последствий. При этом привлекаются экстренные службы, такие как МЧС, для тушения пожаров, оценки ущерба и обеспечения безопасности населенных пунктов. Нередко атаки БПЛА приводят к ограничениям в работе аэропортов и движению транспорта в затронутых районах.