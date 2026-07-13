Премьер Грузии заявил, что ЕС не признает суверенитет его страны

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Европейский союз не признает суверенитет Грузии на всей ее территории. Так он прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о том, что ЕС «не намерен поддерживать грузинское правительство, но будет поддерживать грузинский народ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе (в центре)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе (в центре)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Ираклий Кобахидзе на брифинге назвал «тяжелым случаем», когда «верховный представитель ЕС не признает волю грузинского народа и противопоставляет себя грузинскому народу», передает Interpressnews. Подобное отношение, по словам председателя грузинского правительства, «позорно» для ЕС.

Он напомнил, что без Грузии, «занимающей ключевое положение на Южном Кавказе», ЕС при всем желании не удастся развивать связи с государствами Центральной Азии. Тем не менее, подчеркнул он, «Грузию даже не пригласили на встречу высокого уровня по данному вопросу».

Кая Каллас говорила, что позиция Брюсселя по отношению к правительству Грузии продиктована «антидемократической траекторией» партии «Грузинская мечта» миллиардера Бидзины Иванишвили, арестом оппозиционных политиков и попыткой запретить политические партии.

Отношения между Тбилиси и Брюсселем ухудшились после того, как в 2023-2024 годах «Грузинская мечта» приняла ряд законов, ограничивающих деятельность неправительственных организаций. ЕС не признал результаты парламентских выборов 26 октября 2024 года. В ответ 28 ноября того же года Ираклий Кобахидзе объявил о приостановке переговоров по вступлению Грузии в ЕС. В Тбилиси сразу начались акции протеста, столкновения с полицией и аресты активистов. Более 100 протестующих приговорили к различным срокам тюремного заключения. ЕС объявил их политзаключенными, отменив в качестве санкции безвизовый режим для обладателей грузинских дипломатических и служебных паспортов.

Георгий Двали, Тбилиси