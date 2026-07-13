Героям России в Нижегородской области предоставят землю без жеребьевки

Депутаты заксобрания Нижегородской области рассмотрят поправки к закону о предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан, которые внесла фракция «Единая Россия». Проект закона позволит Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, а также их семьям бесплатно получить землю в собственность без процедуры жеребьевки, следует из документа в базе регионального парламента. Для этого Героев выделят в отдельную категорию граждан.

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Площадь участка для личного подсобного хозяйства или строительства частного дома ограничат 0,4 га, уточняется в проекте закона. Также инициатива распространяется на полных кавалеров ордена Славы.

Кроме того, депутаты предложили вдвое, до 0,30 га, увеличить площадь бесплатных участков для чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр из Нижегородской области. Заксобрание рассмотрит проект на заседании 30 июля.

Владимир Зубарев