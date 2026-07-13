Котенок дальневосточного леопарда поселился в нижегородском «Лимпопо»

Детеныша дальневосточного леопарда привезли в частный зоопарк «Лимпопо» в Нижнем Новгороде из барнаульского зоопарка. Новый питомец — обладатель нетипичной черной окраски, рассказали в пресс-службе «Лимпопо».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Котенок дальневосточного леопарда нетипичной черной окраски Фото: зоопарк «Лимпопо» Самец белолицего саки Фото: зоопарк «Лимпопо» Семейство европейских ланей Фото: зоопарк «Лимпопо» Следующая фотография 1 / 3 Котенок дальневосточного леопарда нетипичной черной окраски Фото: зоопарк «Лимпопо» Самец белолицего саки Фото: зоопарк «Лимпопо» Семейство европейских ланей Фото: зоопарк «Лимпопо»

Еще одним новым жителем зоопарка стал самец белолицего саки — редкого примата Южной Америки. Ожидается, что самка для него приедет чуть позже.

Кроме того, в нижегородском зоопарке очередное пополнение среди существующих обитателей: в семействе европейских ланей родились пять малышей, три самца и две самки. У одного из самцов также нетипичная черная окраска.

Галина Шамберина