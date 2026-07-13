Котенок дальневосточного леопарда поселился в нижегородском «Лимпопо»
Детеныша дальневосточного леопарда привезли в частный зоопарк «Лимпопо» в Нижнем Новгороде из барнаульского зоопарка. Новый питомец — обладатель нетипичной черной окраски, рассказали в пресс-службе «Лимпопо».
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Еще одним новым жителем зоопарка стал самец белолицего саки — редкого примата Южной Америки. Ожидается, что самка для него приедет чуть позже.
Кроме того, в нижегородском зоопарке очередное пополнение среди существующих обитателей: в семействе европейских ланей родились пять малышей, три самца и две самки. У одного из самцов также нетипичная черная окраска.