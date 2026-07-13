В Астрахани будут судить местного жителя за попытку дать взятку пограничнику

В Астрахани суд рассмотрит уголовное дело местного жителя, обвиняемого в даче взятки пограничнику. Следствие инкриминирует ему ч. 3 ст. 291 УК РФ, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жителя Астрахани будут судить за взятку пограничнику

Фото: СУ СКР по Астраханской области Жителя Астрахани будут судить за взятку пограничнику

Фото: СУ СКР по Астраханской области

Следствие полагает, что 15 апреля 2026 года в кафе в Кировском районе Астрахани обвиняемый попытался дать взятку сотруднику погрануправления. Фигурант хотел обеспечить беспрепятственный пропуск трех грузовиков без досмотра через госграницу РФ в КПП «Караузек».

Пограничник деньги не принял и сообщил о противоправных действиях в установленном порядке. Дальнейшие действия обвиняемого проходили под контролем правоохранителей, после чего его преступную деятельность пресекли сотрудники ведомства.

Марина Окорокова