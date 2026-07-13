Путин дал гражданство немецкому тренеру лошадей Штэммлер-Герузель
Президент Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства немецкому тренеру-берейтору — специалистке по обучению лошадей — Мартине Штэммлер-Герузель. Документ опубликован на портале правовых актов.
Тренер-берейтор Мартина Штэммлер-Герузель специализируется на работе с тяжеловозными породами лошадей. Она сотрудничает с Россией с начала 2010-х годов. О желании получить российской гражданство госпожа Штэммлер-Герузель рассказывала еще в 2016 году. В 2025 году тренер-берейтор принимала участие в военно-музыкальном фестивале «Спасская башня». Она выступала с командой владимирских тяжеловозов.
Практика предоставления российского гражданства иностранным гражданам по указу президента является установившейся. Владимир Путин ранее уже предоставил гражданство ряду спортсменов, включая канадского хоккеиста Брендана Лайпсика, выступавшего за российские клубы, а также американского журналиста Джона Роблеса. В сентябре 2025 года гражданство РФ получила футболистка ЦСКА Габриэль Онгене, а в начале 2024 года — американский боксер Кевин Джонсон.
Президент также выражал готовность способствовать получению гражданства РФ гражданам Германии. К примеру, в апреле 2025 года он пообещал помочь Максиму Житникову, переехавшему из Германии во Владимирскую область, который хотел отказаться от немецкого гражданства и получить российское, так как не разделял пропагандируемые в Европе "нетрадиционные ценности". МВД РФ впоследствии оказало содействие Житникову в этом процессе.