Составлено ИИ-Ассистентъ

Практика предоставления российского гражданства иностранным гражданам по указу президента является установившейся. Владимир Путин ранее уже предоставил гражданство ряду спортсменов, включая канадского хоккеиста Брендана Лайпсика, выступавшего за российские клубы, а также американского журналиста Джона Роблеса. В сентябре 2025 года гражданство РФ получила футболистка ЦСКА Габриэль Онгене, а в начале 2024 года — американский боксер Кевин Джонсон.

Президент также выражал готовность способствовать получению гражданства РФ гражданам Германии. К примеру, в апреле 2025 года он пообещал помочь Максиму Житникову, переехавшему из Германии во Владимирскую область, который хотел отказаться от немецкого гражданства и получить российское, так как не разделял пропагандируемые в Европе "нетрадиционные ценности". МВД РФ впоследствии оказало содействие Житникову в этом процессе.