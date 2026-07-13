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Путин дал гражданство немецкому тренеру лошадей Штэммлер-Герузель

Президент Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства немецкому тренеру-берейтору — специалистке по обучению лошадей — Мартине Штэммлер-Герузель. Документ опубликован на портале правовых актов.

Тренер-берейтор Мартина Штэммлер-Герузель специализируется на работе с тяжеловозными породами лошадей. Она сотрудничает с Россией с начала 2010-х годов. О желании получить российской гражданство госпожа Штэммлер-Герузель рассказывала еще в 2016 году. В 2025 году тренер-берейтор принимала участие в военно-музыкальном фестивале «Спасская башня». Она выступала с командой владимирских тяжеловозов.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Практика предоставления российского гражданства иностранным гражданам по указу президента является установившейся. Владимир Путин ранее уже предоставил гражданство ряду спортсменов, включая канадского хоккеиста Брендана Лайпсика, выступавшего за российские клубы, а также американского журналиста Джона Роблеса. В сентябре 2025 года гражданство РФ получила футболистка ЦСКА Габриэль Онгене, а в начале 2024 года — американский боксер Кевин Джонсон.

Президент также выражал готовность способствовать получению гражданства РФ гражданам Германии. К примеру, в апреле 2025 года он пообещал помочь Максиму Житникову, переехавшему из Германии во Владимирскую область, который хотел отказаться от немецкого гражданства и получить российское, так как не разделял пропагандируемые в Европе "нетрадиционные ценности". МВД РФ впоследствии оказало содействие Житникову в этом процессе.

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