WSJ: Китай производит 45% мирового объема фуа-гра

Китай стал одним из мировых лидеров по производству фуа-гра, обеспечивая 45% глобального рынка этого деликатеса, сообщает Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на отчет China International Capital. Ежегодный объем производства в стране достигает 11 тыс. тонн.

Таким образом Китай угрожает сместить с первого места Францию, являющуюся крупнейшим в мире производителем этого деликатеса из печени гуся или утки. По данным французского национального управления по сельскохозяйственной и морской продукции FranceAgriMer за 2024 год, страна обеспечивала около 60% мирового производства этого продукта (12,2 тыс. тонн).

Успех индустрии в Китае стал результатом государственной поддержки агропромышленных комплексов в провинциях Шаньдун и Аньхой. Местные рестораны внедряют креативные блюда с этим ингредиентом — от мороженого до суши, продукт все чаще появляется на банкетах. Спрос на деликатес растет благодаря более низкой цене. Китайское фуа-гра стоит почти вдвое дешевле французского, что привлекает не только состоятельных граждан, но и более широкий круг потребителей.

Эксперты прогнозируют, что китайские производители имеют большие шансы потеснить европейских поставщиков на мировом рынке. Как признает Александр Леон из Ассоциации фуа-гра региона Перигор, считающегося мировой столицей этого блюда, при появлении китайского импорта в Европе цена может перевесить для покупателей французскую аутентичность.

Помимо фуа-гра китайские компании активно наращивают производство и экспорт трюфелей, поставки которого за рубеж выросли втрое с 2022 года, и осетровой икры (40% мирового рынка). Как отмечает WSJ, цепочка поставок икры, когда-то возглавляемая Ираном и Россией, теперь все больше контролируется Китаем.

Екатерина Наумова