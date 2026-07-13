Путин присвоил космонавту Пескову звание Героя России

Космонавт Роскосмоса Кирилл Песков удостоен звания Героя России и почетного звания «Летчик-космонавт Российской Федерации». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Космонавт Кирилл Песков

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости Космонавт Кирилл Песков

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В тексте документа отмечается, что звание Героя России господин Песков получил за мужество и героизм, проявленные во время длительного космического полета в составе экипажа МКС.

Кирилл Песков родился 1 мая 1990 года в городе Кызыле в Туве. После окончания школы поступил в Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации. Закончил его в 2012 году. В 2018 году начал проходить курс общекосмической подготовки в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.

Кирилл Песков стал шестым в истории МКС россиянином, совершившим полет в составе экипажа американского корабля Crew Dragon. Продолжительность полета составила 147 суток. Миссия стартовала в марте 2025 года. На Землю господин Песков вернулся в августе того же года.