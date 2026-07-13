Путин присвоил космонавту Пескову звание Героя России
Космонавт Роскосмоса Кирилл Песков удостоен звания Героя России и почетного звания «Летчик-космонавт Российской Федерации». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Космонавт Кирилл Песков
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
В тексте документа отмечается, что звание Героя России господин Песков получил за мужество и героизм, проявленные во время длительного космического полета в составе экипажа МКС.
Кирилл Песков родился 1 мая 1990 года в городе Кызыле в Туве. После окончания школы поступил в Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации. Закончил его в 2012 году. В 2018 году начал проходить курс общекосмической подготовки в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.
Кирилл Песков стал шестым в истории МКС россиянином, совершившим полет в составе экипажа американского корабля Crew Dragon. Продолжительность полета составила 147 суток. Миссия стартовала в марте 2025 года. На Землю господин Песков вернулся в августе того же года.
Присвоение звания Героя России космонавту Кириллу Пескову продолжает недавно сложившуюся практику награждения отличившихся в длительных космических полетах. Так, 12 апреля 2024 года, в День космонавтики, президент Владимир Путин присвоил звание Героя России Дмитрию Петелину и Андрею Федяеву, также отмеченным за мужество и героизм во время длительного космического полета на МКС. Ранее, 3 апреля 2024 года, аналогичной награды была удостоена Анна Кикина, а в мае 2025 года — Николай Чуб.
Эти награды подчеркивают важность, которую российское руководство придает развитию отечественной космонавтики. Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что космическая отрасль должна стать одним из локомотивов роста экономики и обеспечения технологического суверенитета страны. Он также утвердил национальный проект «Развитие космической деятельности РФ», рассчитанный до 2036 года, который предусматривает создание многоспутниковых группировок, национальной орбитальной станции и исследование дальнего космоса. В целом Россия выступает против размещения оружия в космическом пространстве и стремится к лидерству в освоении космоса.