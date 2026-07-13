В Перми новостройки подорожали более чем на 6%

По состоянию на июль 2026 года средняя цена за квадратный метр в пермской новостройке составила 184,3 тыс. руб. Это на 6,2% выше, чем годом ранее (173,6 тыс. руб.), подсчитали аналитики bnMAP.pro. Так, Пермь заняла седьмое место из 16 крупных городов России по стоимости квадратного метра в новой квартире.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно данным аналитиков, самое дорогое жилье традиционно сосредоточено в Москве и Санкт-Петербурге, там стоимость квадратного метра достигает 734,8 тыс. и 398,7 тыс. руб. соответственно. Далее следует Казань (316,6 тыс. руб. за квадратный метр), Нижний Новгород (225,3 тыс. руб.), Уфа (190 тыс. руб.) и Екатеринбург (185,7 тыс. руб.).

При этом по росту стоимости жилья в новостройках также лидирует Челябинск — там за год стоимость квадратного метра подорожала на 23,5% — до 177 тыс. руб.