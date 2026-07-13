Военные сбили шеренгу летевших на Волгоградскую область БПЛА ВСУ

Украинские беспилотники атаковали этой ночью регионы РФ. Атаке подверглась Волгоградская область, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

С 20:00 12 июля до 8:00 13-го в России сбили 342 дрона самолетного типа. БПЛА подавили и уничтожили на территории Волгоградской, Владимирской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Адыгея, над Азовским и Черным морями.

Режим «Беспилотная опасность» действовал в регионе на протяжении 10 часов. Дважды включали сирены. О пострадавших и разрушениях не сообщили.

Дарья Васенина