Путин дал гражданство автору дизайна BMW X5 и X6 Пьеру Леклерку

Бельгийский автомобильный дизайнер Пьер Леклерк принят в гражданство России. Это следует из указа президента России Владимира Путина.

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Фото: Y.Leclercq Пьер Леклерк

Фото: Y.Leclercq

53-летний Пьер Леклерк работал в крупнейших автоконцернах, в том числе в BMW, Kia, Citroen. В BMW господин Леклерк пришел в 2000 году. Спустя шесть лет он занял должность шеф-дизайнера подразделения немецкого концерна BMW M. Он разработал дизайн экстерьера BMW X5 и X6.

Дизайнер ушел из BMW в 2013 году и возглавил отдел дизайна в китайском автоконцерне Great Wall Motors. Занимался разработкой кроссоверов, в том числе для Haval и Wey. В 2017 году перешел на работу в корейскую компанию Kia Motors. Через год он занял должность шеф-дизайнера французского автопроизводителя Citroen.