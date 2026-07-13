Выплаты для пострадавших от терактов намерены ввести в Омской области

Министерство региональной безопасности Омской области предложило внести изменения в порядок оказания финансовой помощи населению, пострадавшему в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Проект документа предполагает расширить меры поддержки, добавив оказание финансовой помощи жителям региона, пострадавшим в результате террористических актов и при пресечении терактов правомерными действиями.

В тексте постановления указывается, что планируется увеличить сроки подачи обращения с 30 дней до трех месяцев с момента введения режима ЧС. Кроме того, инициатива предполагает допускать включение новой территории или населенного пункта в зону ЧС после того дня, когда был установлен режим ЧС или совершен теракт. При таких обстоятельствах срок подачи обращений будет отсчитываться с даты включения новых территорий в зону чрезвычайной ситуации.

В настоящее время для жителей Омской области, пострадавших при ЧС федерального и межрегионального характера, единовременная выплата установлена в размере 15,7 тыс. руб. на человека. В случае частичной утраты имущества первой необходимости — 78,4 тыс. руб., при полной утрате имущества — 156,75 тыс. руб.

Для пострадавших, получивших тяжкий или средний вред здоровью — 627 тыс. руб., легкий вред — 313,5 тыс. руб. В ситуации гибели жителя Омской области членам его семьи предусмотрена выплата в 1,6 млн руб. Авторы инициативы предлагают установить аналогичный размер выплат для жителей, пострадавших от терактов.

Александра Стрелкова