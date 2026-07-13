Акции «Саратовэнерго» вошли в топ10 роста на Мосбирже

ПАО «Саратовэнерго» вошла в десятку лидеров по росту котировок на Московской бирже по итогам первого полугодия. Акции подорожали на 29,98%, что обеспечило эмитенту седьмую строчку рейтинга, сообщил РБК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нина Шевченко Фото: Нина Шевченко

В мае 2026 года структура «Интер РАО» — «Актив-Энергия» — приобрела пакет ценных бумаг саратовского предприятия. В результате доля материнской группы в уставном капитале увеличилась с 83,54% до 84,26%.

Первое место по темпам роста заняла МГТС с показателем 60,75%. В пятерку также вошли «Славнефть-ЯНОС», «Ставропольэнергосбыт», «Россети Волга», МКБ, банк «Уралсиб». Сильнее всего подешевели акции Донского завода радиодеталей, ГК «Самолет», ГТМ, IVA и «ЕвроТранс». Они потеряли от 59% до 74,5% стоимости.

Нина Шевченко