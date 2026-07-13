В Саратове бензином обеспечат в первую очередь экстренные службы

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин назвал ситуацию с топливом непростой, но контролируемой. Власти обеспечат ресурсом в первую очередь экстренные, аварийные и коммунальные службы. Вечером оперштаб рассмотрит вопрос о продлении лимитов на бензин, сообщает пресс-служба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Саратоской области Фото: Правительство Саратоской области

Господин Бусаргин поставил задачу не допустить перебоев для этих служб. Прямую ответственность за поставки он возложил на руководителей профильных блоков. Отдельное поручение касается сельхозтоваропроизводителей. Губернатор требует держать наличие топлива у аграриев на особом контроле.

Заседание оперативного штаба пройдет сегодня вечером. На нем обсудят продление лимитов отпуска бензина. Решение штаба определит режим работы заправок.

Никита Маркелов