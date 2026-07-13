Женщин стали чаще предлагать арбитрами в связанных с РФ спорах
Арбитражные институты все чаще берут на себя функцию обеспечения разнообразия составов, компенсируя осторожный подход сторон при назначении женщин и молодых специалистов. Об этом свидетельствуют данные исследования Russian Women in Arbitration (RWA) за 2019–2024 годы о практике формирования трибуналов во внутренних и международных спорах, связанных с РФ.
По данным исследования, женщины составляют примерно половину команд в 70% юрфирм, однако в 61% компаний партнерами арбитражной практики являются исключительно мужчины. Фирмы активно продвигают женщин-арбитров: в 2022–2024 годах их кандидатуры предлагали 84% респондентов во внутренних и 91% — в международных спорах. А более половины опрошенных юрфирм номинировали женщин в технически сложные строительные и энергетические споры.
В итоговых назначениях арбитрами преобладают мужчины, поскольку стороны выбирают их чаще, но арбитражные институты корректируют этот дисбаланс. В Российском арбитражном центре при Российском институте современного арбитража женщины составили 41% от всех арбитров за исследуемый период, из них 85% назначил президиум учреждения. В арбитраже при Международной торговой палате в 2024 году 46% прямых назначений от суда также получили женщины. Аналогичная тенденция наблюдается в Венском и Гонконгском арбитражных центрах.
Возрастная статистика также демонстрирует, что рынок относится к молодым арбитрам с осторожностью, предпочитая выбирать их для некрупных тяжб. Более половины юрфирм готовы назначать специалистов до 35 лет во внутренних спорах с суммой требований до 10 млн руб. и до 40 лет — в международных спорах до $10 млн. По мере роста суммы спора запрос на возраст увеличивается: для крупных дел выбирают специалистов 46–60 лет. Ни один из респондентов не счел арбитра моложе 35 лет подходящим для разрешения международного спора вне зависимости от его крупности.
Увеличение числа кандидатур женщин-арбитров и молодых специалистов в спорах, связанных с РФ, является частью более широкой тенденции, направленной на обеспечение разнообразия в арбитражных составах. Эту задачу активно берут на себя арбитражные институты, компенсируя более консервативный подход сторон к их назначению. Ранее в российском судебном корпусе доля женщин составляла 66%, что было одним из самых высоких показателей в мире, однако, как отмечала в 2023 году Виктория Бурковская из АБ ЕПАМ, это не всегда оказывало позитивное влияние на работу судов, так как судейский корпус по большей части формировался из секретарей и помощников судей, где зарплаты были ниже.\
Геополитические изменения 2022 года способствовали росту количества международных споров с российским участием и, по мнению экспертов, стали «золотым веком» для российского арбитража. Это привело к значительному увеличению объема работы и усилению роли российских специалистов. С 2022 года российский бизнес стал активно участвовать в подборе арбитров, и среди ключевых критериев выбора появились геополитическая нейтральность и «дружественность» юрисдикции. Это привело к росту интереса к арбитрам из Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки, а также к увеличению популярности российских арбитров в международных спорах.