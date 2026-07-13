Женщин стали чаще предлагать арбитрами в связанных с РФ спорах

Арбитражные институты все чаще берут на себя функцию обеспечения разнообразия составов, компенсируя осторожный подход сторон при назначении женщин и молодых специалистов. Об этом свидетельствуют данные исследования Russian Women in Arbitration (RWA) за 2019–2024 годы о практике формирования трибуналов во внутренних и международных спорах, связанных с РФ.

По данным исследования, женщины составляют примерно половину команд в 70% юрфирм, однако в 61% компаний партнерами арбитражной практики являются исключительно мужчины. Фирмы активно продвигают женщин-арбитров: в 2022–2024 годах их кандидатуры предлагали 84% респондентов во внутренних и 91% — в международных спорах. А более половины опрошенных юрфирм номинировали женщин в технически сложные строительные и энергетические споры.

В итоговых назначениях арбитрами преобладают мужчины, поскольку стороны выбирают их чаще, но арбитражные институты корректируют этот дисбаланс. В Российском арбитражном центре при Российском институте современного арбитража женщины составили 41% от всех арбитров за исследуемый период, из них 85% назначил президиум учреждения. В арбитраже при Международной торговой палате в 2024 году 46% прямых назначений от суда также получили женщины. Аналогичная тенденция наблюдается в Венском и Гонконгском арбитражных центрах.

Возрастная статистика также демонстрирует, что рынок относится к молодым арбитрам с осторожностью, предпочитая выбирать их для некрупных тяжб. Более половины юрфирм готовы назначать специалистов до 35 лет во внутренних спорах с суммой требований до 10 млн руб. и до 40 лет — в международных спорах до $10 млн. По мере роста суммы спора запрос на возраст увеличивается: для крупных дел выбирают специалистов 46–60 лет. Ни один из респондентов не счел арбитра моложе 35 лет подходящим для разрешения международного спора вне зависимости от его крупности.

Варвара Кеня