Премьер Грузии: сотрудничество с ПА ОБСЕ будет зависеть от ее работы
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что страна продолжает сотрудничество с Парламентской ассамблеей ОБСЕ, но все зависит от дальнейшей работы организации. По его словам, недавно принятая членами ассамблеи резолюция – часть развернутой против Грузии кампании.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ
«Сотрудничество продолжится, однако качество сотрудничества будет зависеть от того, как сама Парламентская ассамблея ОБСЕ продолжит свою деятельность - останется ли вновь на уровне Джо Уилсона или поднимется выше уровня Джо Уилсона. Это будет принципиально важным вопросом для сотрудничества грузинской делегации и Парламентской ассамблеи ОБСЕ»,— сказал Ираклий Кобахидзе на брифинге (цитата по Interpressnews).
На прошлой неделе Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла Гаагскую декларацию, в которую вошла резолюция по Грузии, подготовленная американским конгрессменом Джо Уилсоном. Он, в частности, призывал провести новые парламентские выборы в стране. Грузинская делегация в знак протеста отказалась участвовать в голосовании по декларации.
В период с весны 2024 года ситуация с правами человека в Грузии, включая аресты оппозиционных лидеров, давление на СМИ и попытки запрета оппозиционных партий, вызывает обеспокоенность у международных организаций. Это произошло на фоне массовых акций протеста против законопроекта об иностранных агентах и решения властей приостановить переговоры с ЕС до 2028 года. ОБСЕ активно следит за развитием событий в стране, что включает оценку избирательного процесса и ситуации с правами человека.
Парламентская ассамблея ОБСЕ занимается оценкой выполнения странами-участницами целей организации. Ее появление связано с созданием Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в 1973 году, которое в 1994 году было преобразовано в ОБСЕ. Целью организации является содействие миру, стабильности и безопасности в Европе, а также развитие механизмов реагирования на кризисы, наблюдение за выборами и контроль над вооружениями. Исторически Россия участвовала в мониторинговых миссиях ОБСЕ, но после 2022 года ее отношения с организацией ухудшились, и в июле 2024 года Россия приостановила участие в Парламентской ассамблее ОБСЕ.
Нынешнее грузинское правительство, включая партию «Грузинская мечта», обвиняет Запад, в частности США, в попытках «открыть второй фронт» против России на Кавказе и в стремлении организовать государственный переворот в Грузии. США, в свою очередь, выразили недовольство «антидемократическими действиями грузинского правительства», что проявилось в отмене приглашения премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе на встречу с президентом США Байденом в сентябре 2024 года. Это также привело к замораживанию программ помощи Тбилиси и пересмотру отношений со стороны США, а также к приостановке процесса интеграции Грузии в ЕС.