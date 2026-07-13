Премьер Грузии: сотрудничество с ПА ОБСЕ будет зависеть от ее работы

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что страна продолжает сотрудничество с Парламентской ассамблеей ОБСЕ, но все зависит от дальнейшей работы организации. По его словам, недавно принятая членами ассамблеи резолюция – часть развернутой против Грузии кампании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

«Сотрудничество продолжится, однако качество сотрудничества будет зависеть от того, как сама Парламентская ассамблея ОБСЕ продолжит свою деятельность - останется ли вновь на уровне Джо Уилсона или поднимется выше уровня Джо Уилсона. Это будет принципиально важным вопросом для сотрудничества грузинской делегации и Парламентской ассамблеи ОБСЕ»,— сказал Ираклий Кобахидзе на брифинге (цитата по Interpressnews).

На прошлой неделе Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла Гаагскую декларацию, в которую вошла резолюция по Грузии, подготовленная американским конгрессменом Джо Уилсоном. Он, в частности, призывал провести новые парламентские выборы в стране. Грузинская делегация в знак протеста отказалась участвовать в голосовании по декларации.

Лусине Баласян