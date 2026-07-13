В Курганской области расследуется гибель двух местных жителей на водоемах

Следователи Курганской области начали проверку по факту гибели двух местных жителей на водоемах. В настоящий момент они осматривают место происшествия и устанавливают причины несчастных случаев, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Первый инцидент произошел в Кетовском муниципальном округе. По предварительным данным, ночью 11 июля 29-летний местный житель, будучи пьяным, утонул во время купания в водоеме в селе Введенское.

Второй случай произошел 12 июля в Шумихинском муниципальном округе. По данным СК, 29-летний мужчина утонул при попытке переплыть искусственный водоем возле города Шумиха. Это место не предназначено для купания.

Тела погибших нашли и достали из воды во время поисков.

Ольга Воробьева