Российский бизнес усилил контроль за выбором арбитров по тяжбам

Российские компании и их консультанты стали активнее участвовать в подборе арбитров. На первый план при выборе кандидатов вышли вопросы геополитической нейтральности, хотя профессиональная экспертиза по-прежнему остается важнейшим критерием. Это указано в исследовании Russian Women in Arbitration (RWA) за 2019–2024 годы о практике формирования трибуналов (коллегий арбитров) во внутренних и международных спорах, связанных с Россией. Авторы отмечают, что 74% юрфирм лично участвовали в назначении боковых арбитров, а 39% — председателей и единоличных арбитров.

Исследование базируется на опросах российских юрфирм и нескольких учреждений — Российского арбитражного центра при РИСА, Венского арбитража (VIAC), Гонконгского арбитража (HKIAC) и Международного арбитражного суда при Международной торговой палате (ICC). Около 70% респондентов изменили подход к выбору арбитров в международных спорах. Почти 90% фирм теперь учитывают «дружественность» юрисдикции, в которой проживает или работает кандидат, а также его политическую нейтральность. География кандидатов расширилась: наряду с традиционными Великобританией и ЕС вырос интерес к арбитрам из Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. Репутация и опыт часто перевешивают санкционные риски: в некоторых учреждениях (например, VIAC) российские стороны продолжают выбирать арбитров из Евросоюза и Швейцарии.

Также зафиксирован рост популярности российских арбитров в международных спорах. Более половины фирм предлагали их кандидатуры, чаще это стало происходить после 2022 года. Чаще всего их выбирают боковыми арбитрами, когда спор связан с РФ, применяется российское право и нужно понимание специфики отечественного бизнеса. Для 100% опрошенных ключевым критерием выбора остается специализация арбитра на предмете спора, для 96% — личный опыт, для 91% — авторитет. Гражданство и политическая позиция (83%) занимают в списке приоритетов более низкие позиции.

Варвара Кеня