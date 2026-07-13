В Челябинске появятся дополнительные авиарейсы в Красноярск

Этим летом авиакомпания «Россия» увеличит частоту рейсов между Челябинском и Красноярском. Помимо понедельника, четверга и воскресенья, самолеты будут летать по вторникам и субботам. Об этом сообщает пресс-служба челябинского аэропорта.

По субботам дополнительные рейсы вводятся до 12 сентября. Сначала самолет отправится из Красноярска в Челябинск в 21:25 и прибудет в 22:30 по местному времени. Обратно самолет из Южного Урала вылетит в 23:30 и прилетит в 04:25.

Дополнительные рейсы по вторникам доступны до 25 августа. Вылет из Красноярска запланирован в 13:30, а прилет — в 14:35. Из Челябинска авиасудно отправится в 16:35 и прибудет в 20:40.

Ольга Воробьева