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Арзамасец демонтировал девять ульев с участка по решению суда

Житель города Арзамаса демонтировал с придомовой территории девять ульев по решению суда. С иском к 70-летнему гражданину обратилась его соседка, сообщили в ГУФССП по Нижегородской области.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Соседи ответчика долго терпели пчелиные ульи, пока одну из них не покусали пчелы и она не попала в реанимацию с тяжелой аллергической реакцией. После выздоровления пострадавшая обратилась в суд, который обязал пенсионера перенести ульи на расстояние 1 км от дома взыскательницы.

Судебные приставы предупредили пчеловода об административной ответственности за неисполнение решения суда, и хозяин пасеки перенес ульи на требуемое расстояние.

Галина Шамберина