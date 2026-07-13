Арзамасец демонтировал девять ульев с участка по решению суда

Житель города Арзамаса демонтировал с придомовой территории девять ульев по решению суда. С иском к 70-летнему гражданину обратилась его соседка, сообщили в ГУФССП по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Соседи ответчика долго терпели пчелиные ульи, пока одну из них не покусали пчелы и она не попала в реанимацию с тяжелой аллергической реакцией. После выздоровления пострадавшая обратилась в суд, который обязал пенсионера перенести ульи на расстояние 1 км от дома взыскательницы.

Судебные приставы предупредили пчеловода об административной ответственности за неисполнение решения суда, и хозяин пасеки перенес ульи на требуемое расстояние.

Галина Шамберина