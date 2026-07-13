Огласили все списки

Парламентские партии завершили выдвижение своих кандидатов в законодательную думу Томской области. Оппозиционные силы рассчитывают улучшить результаты по сравнению с предыдущими выборами 2021 года. Так, «Новые люди» планируют увеличить представительство в региональном парламенте с двух до четырех депутатов, ЛДПР — с трех до пяти. В КПРФ, во фракции которой в действующем созыве семь человек, утверждают, что целью кампании является победа на выборах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Парламентские партии готовы предоставить томскому избирателю большой выбор кандидатов

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Парламентские партии готовы предоставить томскому избирателю большой выбор кандидатов

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В минувшие выходные в Томске парламентские партии завершили выдвижение кандидатов в депутаты законодательной думы. Конференции региональных отделений (РО), утвердившие списки претендентов, провели КПРФ, «Справедливая Россия» и «Новые люди».

Очередные выборы законодательной думы Томской области пройдут в сентябре 2026 года. Из 42 депутатов 21 избирается по партийным спискам, 21 — в одномандатных округах. В завершающем свою работу седьмом созыве у фракции «Единой России» (ЕР) 25 мандатов, у КПРФ — семь, у справороссов и либерал-демократов — по три, у «Новых людей» — два.

«Среди десятков кандидатов не только коммунисты, но и сторонники партии. В числе выдвинутых на выборы членов областной организации Компартии — первый секретарь томского обкома А. Г. Петров, второй секретарь обкома Н. Г. Барышникова, член обкома В. Т. Чолахян…»,— говорится в сообщении РО КПРФ по итогам конференции. Как уточнил «Ъ-Сибирь», возглавивший партсписок Андрей Петров, в его общеобластную часть вошли также депутат облдумы Максим Лучшев и депутат городской думы Томска Владимир Чолахян. Напомним, что господин Чолахян ранее был выдвинут кандидатом от КПРФ в Госдуму РФ в Томском одномандатном округе №180.

«Список возглавила… Галина Немцева, а также действующие депутаты областной думы Татьяна Славкина и Роман Степичев, депутаты городской думы Томска Константин Ушаков и Юрий Полонянкин»,— подвели, в свою очередь, итоги партконференции 11 июля в РО «Справедливой России». Госпожа Немцева занимает пост председателя совета реготделения и руководителя партийной фракции в областном парламенте. В сообщении в числе кандидатов названы бывшие депутаты гордумы Томска Инга Первушина и Максим Забелин. В гордуме предыдущего созыва господин Забелин входил в состав депутатской «Группы местного самоуправления». Осенью 2025 года избирательная комиссия одномандатного округа №20 на выборах в муниципальный парламент дважды отказала ему в регистрации в качестве кандидата-самовыдвиженца из-за претензий к собранным подписям. Тогда Максим Забелин говорил о том, что в 2026-м пойдет на выборы в облдуму от одной из политических партий.

Лидером первой тройки партсписка «Новых людей» оказался предприниматель Сергей Кухальский. Ранее он принимал участие в предварительном голосовании ЕР по отбору кандидатов, но после праймериз вышел из рядов единороссов и примкнул к «Новым людям». В головную часть списка вошли также единственный представитель партии в гордуме Томска Александр Цин-Дэ-Шань и депутат областного парламента Екатерина Радионова.

В начале июля конференции, необходимые в процедуре выдвижения кандидатов, провели ЕР и ЛДПР. Как писал «Ъ-Сибирь», еще в середине июня президиум РО «Единой России» утвердил первую пятерку партсписка. В нее вошли губернатор, секретарь реготделения Владимир Мазур, ректор Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники Виктор Рулевский, спикер гордумы Томска и ветеран СВО Сергей Сеченов, а также сенатор Владимир Кравченко и руководитель исполкома РО Наталья Опанасюк.

У ЛДПР общеобластную часть партсписка из двух кандидатов возглавил председатель партии Леонид Слуцкий. Вторую строчку занял руководитель РО, депутат законодательной думы Станислав Карпов.

Единороссы официально не сообщали о том, какого результата планируют добиться на предстоящих выборах. В оппозиционных партиях рассчитывают улучшить свои результаты по сравнению с 2021 годом. «Цель одна — победить»,— ответил «Ъ-Сибирь» на вопрос о задачах КПРФ на выборах Андрей Петров. По словам секретаря РО «Новых людей» Ксении Стариковой, партия планирует удвоить число своих депутатов. Один из участников конференции ЛДПР сказал «Ъ-Сибирь», что либерал-демократы намерены увеличить численность фракции до пяти депутатов.

Согласно сообщению избирательной комиссии Томской области, представление документов для заверения списков кандидатов завершится 5 августа.

Валерий Лавский