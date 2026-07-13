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Огласили все списки

Пять парламентских партий выдвинули кандидатов в томскую областную думу

Парламентские партии завершили выдвижение своих кандидатов в законодательную думу Томской области. Оппозиционные силы рассчитывают улучшить результаты по сравнению с предыдущими выборами 2021 года. Так, «Новые люди» планируют увеличить представительство в региональном парламенте с двух до четырех депутатов, ЛДПР — с трех до пяти. В КПРФ, во фракции которой в действующем созыве семь человек, утверждают, что целью кампании является победа на выборах.

Парламентские партии готовы предоставить томскому избирателю большой выбор кандидатов

Парламентские партии готовы предоставить томскому избирателю большой выбор кандидатов

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Парламентские партии готовы предоставить томскому избирателю большой выбор кандидатов

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В минувшие выходные в Томске парламентские партии завершили выдвижение кандидатов в депутаты законодательной думы. Конференции региональных отделений (РО), утвердившие списки претендентов, провели КПРФ, «Справедливая Россия» и «Новые люди».

Очередные выборы законодательной думы Томской области пройдут в сентябре 2026 года. Из 42 депутатов 21 избирается по партийным спискам, 21 — в одномандатных округах. В завершающем свою работу седьмом созыве у фракции «Единой России» (ЕР) 25 мандатов, у КПРФ — семь, у справороссов и либерал-демократов — по три, у «Новых людей» — два.

«Среди десятков кандидатов не только коммунисты, но и сторонники партии. В числе выдвинутых на выборы членов областной организации Компартии — первый секретарь томского обкома А. Г. Петров, второй секретарь обкома Н. Г. Барышникова, член обкома В. Т. Чолахян…»,— говорится в сообщении РО КПРФ по итогам конференции. Как уточнил «Ъ-Сибирь», возглавивший партсписок Андрей Петров, в его общеобластную часть вошли также депутат облдумы Максим Лучшев и депутат городской думы Томска Владимир Чолахян. Напомним, что господин Чолахян ранее был выдвинут кандидатом от КПРФ в Госдуму РФ в Томском одномандатном округе №180.

«Список возглавила… Галина Немцева, а также действующие депутаты областной думы Татьяна Славкина и Роман Степичев, депутаты городской думы Томска Константин Ушаков и Юрий Полонянкин»,— подвели, в свою очередь, итоги партконференции 11 июля в РО «Справедливой России». Госпожа Немцева занимает пост председателя совета реготделения и руководителя партийной фракции в областном парламенте. В сообщении в числе кандидатов названы бывшие депутаты гордумы Томска Инга Первушина и Максим Забелин. В гордуме предыдущего созыва господин Забелин входил в состав депутатской «Группы местного самоуправления». Осенью 2025 года избирательная комиссия одномандатного округа №20 на выборах в муниципальный парламент дважды отказала ему в регистрации в качестве кандидата-самовыдвиженца из-за претензий к собранным подписям. Тогда Максим Забелин говорил о том, что в 2026-м пойдет на выборы в облдуму от одной из политических партий.

Лидером первой тройки партсписка «Новых людей» оказался предприниматель Сергей Кухальский. Ранее он принимал участие в предварительном голосовании ЕР по отбору кандидатов, но после праймериз вышел из рядов единороссов и примкнул к «Новым людям». В головную часть списка вошли также единственный представитель партии в гордуме Томска Александр Цин-Дэ-Шань и депутат областного парламента Екатерина Радионова.

В начале июля конференции, необходимые в процедуре выдвижения кандидатов, провели ЕР и ЛДПР. Как писал «Ъ-Сибирь», еще в середине июня президиум РО «Единой России» утвердил первую пятерку партсписка. В нее вошли губернатор, секретарь реготделения Владимир Мазур, ректор Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники Виктор Рулевский, спикер гордумы Томска и ветеран СВО Сергей Сеченов, а также сенатор Владимир Кравченко и руководитель исполкома РО Наталья Опанасюк.

У ЛДПР общеобластную часть партсписка из двух кандидатов возглавил председатель партии Леонид Слуцкий. Вторую строчку занял руководитель РО, депутат законодательной думы Станислав Карпов.

Единороссы официально не сообщали о том, какого результата планируют добиться на предстоящих выборах. В оппозиционных партиях рассчитывают улучшить свои результаты по сравнению с 2021 годом. «Цель одна — победить»,— ответил «Ъ-Сибирь» на вопрос о задачах КПРФ на выборах Андрей Петров. По словам секретаря РО «Новых людей» Ксении Стариковой, партия планирует удвоить число своих депутатов. Один из участников конференции ЛДПР сказал «Ъ-Сибирь», что либерал-демократы намерены увеличить численность фракции до пяти депутатов.

Согласно сообщению избирательной комиссии Томской области, представление документов для заверения списков кандидатов завершится 5 августа.

Валерий Лавский

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