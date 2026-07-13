Дружинники из числа ветеранов СВО наблюдают за порядком на томских АЗС
Члены томской народной дружины, сформированной из числа ветеранов СВО, приступили к патрулированию на АЗС. Об этом сообщил губернатор Владимир Мазур.
«У нас в области ситуация на АЗС контролируемая, жители взаимовежливы и с пониманием относятся к временным трудностям на ряде станций. Однако безопасности много не бывает, и дополнительное внимание не помешает»,— объяснил расширение сферы деятельности дружинников руководитель региона.
«Ветеранская» дружина была создана весной этого года. Ее возглавил выпускник региональной программы кадровой переподготовки «Наши герои» Игорь Батрагареев.