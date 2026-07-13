Дружинники из числа ветеранов СВО наблюдают за порядком на томских АЗС

Члены томской народной дружины, сформированной из числа ветеранов СВО, приступили к патрулированию на АЗС. Об этом сообщил губернатор Владимир Мазур.

«У нас в области ситуация на АЗС контролируемая, жители взаимовежливы и с пониманием относятся к временным трудностям на ряде станций. Однако безопасности много не бывает, и дополнительное внимание не помешает»,— объяснил расширение сферы деятельности дружинников руководитель региона.

«Ветеранская» дружина была создана весной этого года. Ее возглавил выпускник региональной программы кадровой переподготовки «Наши герои» Игорь Батрагареев.

Валерий Лавский