В Златоусте 167 жилых домов остаются без электричества после шторма

В настоящий момент в Златоусте 164 частных дома и три многоквартирных здания остаются без электричества после мощного шторма 10 июля. Полностью восстановить электроснабжение планируется до среды, сообщает пресс-служба городской администрации.

Также ведется работа по восстановлению крыш многоквартирных домов. Десять уже отремонтировано, еще на десяти продолжается устранение повреждений. Кроме того, в пяти частных домах ремонтируют газопроводы.

В центре Златоуста, а также в районах метзавода и железнодорожного вокзала запустят дополнительные автобусы, поскольку движение трамваев там временно приостановлено.