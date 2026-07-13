Песков назвал «коалицию желающих» подстрекателями войны
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал объединение стран-союзников Украины «коалицию желающих» подстрекателями войны. По его словам, объединение не хочет мира, а хочет продолжения боевых действий.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
В разговоре с журналистами пресс-секретарь отметил, что российская сторона будет следить за встречей участников коалиции, которая проходит сегодня в Париже. «Конечно же, следить будем очень внимательно. Это те страны, которые совершают враждебные действия в отношении нас, поэтому следить будем очень внимательно»,— сказал господин Песков.
«Коалиция желающих» — инициатива Великобритании и Франции. Она была сформирована весной 2025 года, в нее входят более 30 государств. Коалиция должна объединить страны, готовые стать гарантами мира на Украине. По словам президента Франции Эмманюэля Макрона, на сегодняшней встрече в Париже будут обсуждаться использование промышленного потенциала Европы для помощи Украине, а также совместное планирование военных учений.
Инициатива по созданию «коалиции желающих» была выдвинута в марте 2025 года премьером Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Она возникла на фоне пересмотра Вашингтоном своих обязательств перед Украиной и должна объединить страны, готовые стать гарантами мира на Украине, в том числе путем отправки миротворцев после прекращения огня. Однако Россия категорически выступает против такого сценария, поскольку это чревато прямым столкновением между Россией и НАТО. В июле 2025 года МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Россия будет рассматривать присутствие военного контингента любой страны на Украине как угрозу своей безопасности и законный военный объект.
Несмотря на это, на встрече «коалиции желающих» в Париже 4 сентября 2025 года Эмманюэль Макрон сообщил, что 26 стран готовы направить свои войска на Украину в качестве сил сдерживания после прекращения огня или установления мира. Президент США Дональд Трамп тогда заявил, что Европа должна прекратить закупки российской нефти и усилить экономическое давление на Китай за поддержку военных действий России на Украине, но не взял на себя прямых обязательств по предоставлению гарантий безопасности. В январе 2026 года Венгрия, в лице министра иностранных дел Петера Сийярто, заявила, что готовность «коалиции желающих» разместить войска на Украине приближает прямое военное столкновение Европы и России, и Будапешт отвергает «еще один шаг в сторону войны». В октябре 2025 года премьер Венгрии Виктор Орбан назвал это объединение альянсом стран, «выступающих за войну», и призвал называть их «желающими умирать за Украину».