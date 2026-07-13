По делу о хищении 700 млн у пайщиков КПК «Честь» под суд пойдут семеро камышан

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела камышинского кредитного кооператива «Честь». Фигурантами стали семь жителей города Камышина. Им вменяют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и злоупотребление полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Дело уже направили прокурору, а затем оно уйдет в суд, сообщает пресс-служба СРК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Кооператив существовал с 1997 года. К 2019 году он накопил долгов перед пайщиками почти на 700 млн руб. При этом имущества и денег на счетах у организации оказалось всего на 41 млн руб. Разница между активами и обязательствами достигла критической отметки. Арбитражный суд Волгоградской области признал КПК «Честь» банкротом в августе 2019 года.

Следствие установило, что руководители кооператива выдавали займы без обеспечения. Эти деньги получали они сами, их родственники и аффилированные лица. Общая сумма таких займов превысила 440 млн руб. Полученные средства возврату не подлежали. Обязательства по договорам фактически не исполнялись. Таким образом организаторы похитили более 230 млн руб.

Следователи наложили арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 25 млн руб. Оперативное сопровождение дела вели сотрудники УФСБ и управления экономической безопасности Главка МВД. В деле собрали достаточную доказательную базу. Теперь прокурор должен утвердить обвинительное заключение. После этого материалы передадут в суд для рассмотрения по существу.

Никита Маркелов