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Ирина Ивенских подала документы для участия в выборах в Госдуму РФ

Действующий депутат парламента РФ от Пермского края Ирина Ивенских подала в краевой избирком документы для участия в выборах в Госдуму РФ по одномандатному округу № 64 (Кунгурский). Об этом сообщила пресс-служба крайизбиркома.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее кандидатуру госпожи Ивенских утвердили на прошедшем в Москве съезде партии «Единая Россия».

Ирина Ивенских была избрана депутатом Госдумы РФ в сентябре 2021 года по одномандатному избирательному округу № 61.