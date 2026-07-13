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Собрать чемодан — занятие, которое вызывает одинаковый стресс и у тех, кто летает раз в год, и у тех, кто половину жизни проводит в самолетах. Если раньше разговор сводился к тому, как уместить вещи в ручную кладь, то сегодня стилисты предлагают посмотреть на чемодан совершенно иначе.

Автор колонки Ask a Stylist в Financial Times и How To Spend It Бекки Малински вообще считает, что чемодан — это лучший тест вашего гардероба. Причем не в тот момент, когда вы его собираете, а когда возвращаетесь домой. Она советует внимательно посмотреть, какие вещи пролежали нетронутыми, а какие вы надевали снова и снова. По ее мнению, это самый честный способ понять, что действительно работает в гардеробе.

Малински советует собирать в деловую поездку не вещи, а образы. Вначале нужно изучить программу, а уже под каждую ситуацию составить готовый комплект. Кроме того, она рекомендует делать ставку на нейтральные оттенки, которые легко комбинируются между собой, и обязательно брать с собой любимые, уже проверенные вещи. У бывшего директора моды британского Vogue Люсинды Чемберс другой подход. Она советует не просчитывать каждую комбинацию заранее, а оставить пространство для импровизации.

Похожую позицию занимает и стилист, а также редактор Vogue Рамия Джангола. Она тоже не сторонник чрезмерно жесткого планирования, но предлагает простой принцип, который действительно работает: строить весь чемодан вокруг одной цветовой гаммы. А еще она советует ограничить количество обуви — именно ее мы часто берем с избытком, хотя обувь занимает больше всего места и заметно увеличивает вес багажа.

Анна Минакова