«Троечники, как всегда, самые интересные персонажи»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мельгунов Роман, Коммерсантъ Фото: Мельгунов Роман, Коммерсантъ

«Человечество выбрало стать идиотами» — это высказывание профессора экономики Брауновского университета Роберто Серрано, которого возмутили результаты собственного эксперимента. После трагического случая стрельбы на кампусе в 2025-м Серрано изменил формат промежуточного экзамена: чтобы снизить тревожность, студентам позволили пройти тест дома. Тогда 86 учащихся в среднем набрали 96%, а 40 человек получили все 100%. Прежде такого не случалось вообще, а средний балл составлял 65-80%.

Многие ответы, по наблюдению преподавателя, содержали «сложные и неочевидные» аргументы, совпадающие с результатами выдачи ChatGPT. Подозревая неладное, профессор решил провести финальный экзамен очно, в классе. И тут вдруг средний балл рухнул до 48,6% — исторического минимума, в результате почти 30 студентов покинули курс. Университет пока не ввел новых правил, но призвал к дискуссии.

Герой этой истории, Серрано, сослался на недавнюю статью New York Times, где описывалась повсеместная культура обмана при помощи чат-ботов. На этом фоне возник справедливый вопрос, передает слова профессора Fortune: университет Брауна остается одной из самых престижных американских школ — и на какое-то время этот ярлык сработает, даже если студент учился лишь ради диплома. Но если он продолжит выпускать посредственных студентов, которые отказываются учиться, рано или поздно рынок поймет, что название учебного заведения ничего не значит.

По мнению профессора, будущее выглядит мрачным. «Если работники просто будут нажимать кнопку, чтобы попросить агента ИИ выполнить работу за них, это означает, что человечество решило стать идиотами, — сказал он. — Мы перестаем думать».

На сайте Inside Higher Ed выложили все результаты студентов Серрано. На финальный экзамен пришли 59 человек, только 15 из них по итогу курса превысили отметку в 65%. Дальше график неумолимо растет в ширину — разница между промежуточным экзаменом и финальным нарастает. Трое не сдали экзамен ни на сколько, хотя промежуточные результаты были 88%, а то и все 100%. И только один студент под номером 22 улучшил результат: получил сначала 55% за промежуточный тест, а в итоге — 59%. Троечники, как всегда, самые интересные персонажи. Не исключаю, что работодатели в поисках талантов будут тоже это иметь в виду в эпоху ИИ.

Яна Лубнина