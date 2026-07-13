Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Рынок высокобюджетного жилья переживает трансформацию покупательских предпочтений. За год средняя площадь квартир в сделках в верхнем ценовом сегменте сократилась на четверть и составляет менее 100 кв. м, посчитали специалисты компаний «Upside Девелопмент» и «Intermark Городская Недвижимость».

Наибольшее сокращение средней площади покупки замечено в премиальных новостройках. В 2025 году показатель был на уровне 125 кв. м, теперь — лишь 91 кв. м. Менее выраженным это сокращение оказалось в самом высоком ценовом классе. В сегменте Deluxe средняя площадь сделки снизилась на 5%, со 176 кв. м до 168 кв. м. Это, полагают брокеры, говорит о том, что сохраняется нишевый спрос на эксклюзивные форматы.

Если говорить об актуальном предложении, то средняя площадь квартир в нем снижается не так стремительно. В июне 2026 года средняя площадь лота в сегменте высокобюджетных новостроек составила 130 кв. м, что на 7% ниже показателя июня 2025 года, когда показатель был на уровне 140 кв. м. Основной вклад в эту тенденцию также внес премиальный сегмент, где средняя площадь упала на 12%.

В структуре предложения доля квартир площадью до 100 кв. м достигла рекордных 42%, увеличившись на 10% по сравнению с серединой 2025 года, когда их доля составляла 32%. А доли квартир в более крупных метражах сократились либо остались на прежнем уровне. Например, формат от 250 кв. м и более по-прежнему составляет лишь 7% от общего объема предложения.

Светлана Бардина