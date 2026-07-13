Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Сколько ни ищи талантливых инженеров среди креативного класса, все равно самые удачные решения миру дарят военные. Стандартная бензиновая канистра появилась на свет благодаря генералу Гейнцу Гудериану. Его стратегия стремительных танковых ударов требовала солидных запасов топлива в каждом танке. Только вот как его создать?

Проблему решили инженеры металлургической фабрики фирмы Schwelm Muller из крохотного городка Швельм в Рейн-Вестфалии. Им удалось создать идеальную канистру: параллелепипед со скругленными углами был идеален для аккуратной укладки, встроенная сифонная трубка позволяла обойтись без воронки, а закрепленная намертво крышка никогда не терялась.

Немецкая канистра оказалась самым желанным призом для союзников. Через считанные месяцы после начала войны трофейные канистры уже воспроизводили заводы США и Англии. Американские солдаты называли их jerry cans («немецкими канистрами»), а Рузвельт в шутку звал их «супероружием». А вы говорите: «Энигма».

Павел Шинский