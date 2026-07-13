Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Phillips Фото: Phillips

Аукционный дом Phillips сообщил, что первая половина сезона принесла продажи на аукционах на $507 млн, что на 60% больше, чем в 2025 году. Дом заявил, что средняя стоимость лота выросла на 55% за тот же период, при сохранении 90% скорости продажи по лотам. Сезонный индекс от «молотка к низкой оценке» достиг 165%.

Часы составили $235,5 млн — почти половину продаж Phillips от общего объема, — что доказывает, насколько важной стала эта категория в бизнесе. Компания заявила, что аукцион в Женеве стал самым успешным в истории часовых торгов, а аукционы часов в Нью-Йорке и Гонконге также установили региональные рекорды.

Результаты получены в то время, когда более широкий аукционный рынок стал более избирательным. Недавние вечерние распродажи на Sotheby's и Christie's показали, что коллекционеры по-прежнему готовы агрессивно конкурировать за произведения музейного качества, при этом оказываясь гораздо менее снисходительными к более обычным материалам.

Несколько крупных сессий помогли продвинуть сезон, включая коллекцию посла Джона Л. Леба-младшего, которая собрала $18 млн, а также имущество из наследства Тины Хиллс, принесшее $14,2 млн по разным категориям. Главным художественным шоу сезона стала картина Энди Уорхола «Шестнадцать Джеки», проданная за $16,2 млн на вечерней распродаже Phillips's New York Modern & Contemporary Art. Среди выдающихся результатов в сегменте часов был Chronometre a Resonance F.P. Journe «Souscription No. 007», который собрал $13,9 млн в Нью-Йорке, а редкий Patek Philippe Ref. 2499 был продан за $10,3 млн в Гонконге.

Phillips также отметил продолжающийся рост числа новых коллекционеров. Они составили 40% покупателей весной 2026-го, что больше по сравнению с 36% в 2025-м, в то время как миллениалы и коллекционеры поколения Z составили треть всех участников торгов и покупателей. Почти 70% работ продавались онлайн, что немного больше по сравнению с 62% весной 2025 года.

Дмитрий Буткевич