Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: SVEN SIMON / dpa Picture-Alliance / AFP Фото: SVEN SIMON / dpa Picture-Alliance / AFP

Уже 19 июля завершится чемпионат мира по футболу 2026 года. И пока мир ждет очередной развязки, стоит вспомнить самые красивые и невероятные противостояния, где определялся победитель турнира за его почти вековую историю. Начну с 1954 года, финального матча на турнире в Швейцарии, который потом назвали «Бернское чудо». Безоговорочным фаворитом того турнира были венгры. Эта команда считалась непобедимой не просто так. К тому моменту Венгрия не проигрывала четыре года, поэтому мало кто сомневался, что именно эта сборная станет чемпионом мира.

Тем более, в финале команде, которую называли «золотой», должны были противостоять немцы. Сборную ФРГ в групповом турнире венгры разгромили (8:3). В финале фавориты тоже начали лихо. К восьмой минуте они уже вели — 2:0. Счет открыл знаменитый Ференц Пушкаш. А вот то, что случилось потом, в Венгрии до сих пор вспоминают с содроганием. На перерыв команды уходили уже при счете 2:2, а на 84-й минуте переполненный стадион в Берне увидел то самое чудо — гол ФРГ в ворота непобедимой Венгрии. Не нужно забывать, что Германию после войны долгое время не допускали до больших турниров. И сам факт ее выступления на чемпионате мира уже был событием. ФРГ как страна вообще существовала с 1949 года. Та победа над венграми стала настоящей громкой сенсацией, хотя, конечно, без везения не обошлось.

Проливной дождь сравнял шансы, а у немцев уже тогда были бутсы с вкручивающимися шипами, которые можно было подобрать под погоду. В те времена — революционное решение. Существует не одно исследование, где рассматривается влияние того успеха на немецкое самосознание. Вроде как именно победа в финале над венграми позволила немцам впервые после Второй мировой войны почувствовать гордость за национальное достижение. Тот финал обсуждают до сих пор. В 2010-м даже появились публикации, что немецкие футболисты были под препаратами, которые применяли в армии Третьего рейха, но ввиду срока давности расследование проводить не стали.

Владимир Осипов