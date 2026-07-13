«Устройство собирает картину того, как вы живете»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amazfit Фото: Amazfit

Можно самостоятельно бегать, ходить в тренажерный зал и ложиться спать «по самочувствию». Можно доверить это системе, которая предлагает свою философию, алгоритмы и конкретные решения. Разработчики бренда Amazfit воплотили этот подход в новом поколении своих умных часов Balance 3. Устройство уже доступно в России, мне удалось его попробовать.

В основе новинки лежит идея гибридного инструмента. Силовые и кардиотренировки, а также восстановление организма существуют параллельно, не вытесняют друг друга и развиваются вместе. За этим на часах следят алгоритмы HybridCharge. Они помогают выстраивать циклы нагрузок, не отдавая преимущество одному виду спорта. Условно: они не отправят вас на месяц в качалку, игнорируя бег, и наоборот — не превратят жизнь в бесконечный кардиофон без силовых.

При этом Balance 3 не только про спорт. Устройство непрерывно собирает картину того, как вы живете: как спите, как меняется пульс, как организм реагирует на рабочий стресс и нагрузки дома. Эта телеметрия превращается в цифровую модель общего состояния: учитываются не только километры и килограммы, но и фоновые события жизни. Часы понимают, что их владелец, например, не профессиональный атлет на сборах, а человек, который просто совмещает работу, семью и регулярные тренировки. В итоге Balance 3 дают конкретные, основанные на полученных данных подсказки: когда бежать, когда сбросить скорость, а когда честно признать, что сегодня лучшая тренировка — это отдых.

С технической стороны Balance 3 — это спортивные часы с 1,5-дюймовым AMOLED-дисплеем, пиковой яркостью до 3000 нит и сапфировым стеклом. Двухдиапазонный GPS и офлайн-карты помогают отслеживать маршруты, а также ориентироваться в городе и на природе. Заявленная автономность новинки в типичном режиме — 21 день. При активном использовании это время заметно сократится. Корпус новинки устойчив к погружениям в воду до уровня 10 ATM и защищен от других внешних воздействий по военным стандартам. В России доступны две версии: из нержавеющей стали и титана.

Александр Леви