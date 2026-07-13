Союз обществ охотников и рыболовов Удмуртии уличили в коммерческом промысле лося

Арбитражный суд Уральского округа расторгнул соглашение между минприроды Удмуртии и союзом обществ охотников и рыболовов республики (УРСООиР). Организацию лишили права на ведение охотничьего хозяйства в Граховском районе. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным минприроды Удмуртии, деятельность организации «не отвечала требованиям законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов». Ущерб охотничьим ресурсам составил 1,5 млн руб.

Сообщается, что УРСООиР под видом любительской и спортивной охоты организовало промысловую охоту на лося ради получения выгоды. Также организация не занималась возложенным на нее развитием охотничьей инфраструктуры в районе.