Челябинская пенсионерка прописала в своей квартире 30 мигрантов

В Челябинске 75-летняя пенсионерка зарегистрировала в своей квартире 30 человек, не предоставив им реального места для проживания. Возбуждены уголовные дела по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранцев или лиц без гражданства), сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Челябинской области.

По данным полиции, всего пенсионерка осуществила 20 фиктивных регистраций в квартире дома по улице Павлова. Нарушение вскрылось благодаря опросу соседей и осмотру жилого помещения — фактические жильцы там отсутствовали.

Все иностранные граждане уже сняты с миграционного учета.

Арсений Кузьмин