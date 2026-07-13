В Новоорске оценивают ущерб от ураганного ветра

В поселке Новоорск Оренбургской области специалисты оценивают ущерб, нанесенный инфраструктуре ураганным ветром. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По предварительным данным, пострадали не менее 14 строений: сорваны кровли и повреждены фасады жилых домов с коммерческими объектами, нарушены оконные конструкции из-за падения шифера. Также зафиксированы повреждения автомобилей.

Ситуация находится под особым контролем администрации Новоорского района. Для оперативной помощи жителям и приема обращений от пострадавших организована работа телефонов горячей линии.

Андрей Сазонов