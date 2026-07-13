Экс-полицейский в Красноярском крае осужден за хищение выплат участника СВО

В Красноярском крае суд вынес приговор бывшему участковому, сотруднице банка и местной жительнице, обвиняемым в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), покушении на мошенничество при получении социальных выплат (ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 4 ст. 159.2 УК РФ), пособничестве в мошенничестве (ч. 5 ст. 33 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и разглашении банковской тайны (ч. 2 ст. 183 УК РФ). В качестве жертв они выбрали участника специальной военной операции (СВО) на Украине и вдову бойца, сообщило Главное следственное управление СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как установило следствие, в октябре 2024 года участковый, располагая сведениями о гибели в зоне СВО жителя Козульского района и положенных его супруге выплатах, попросил женщину под видом займа передать ему денежные средства. При пособничестве сотрудницы банка вдова получила наличные средства, из которых 2 млн руб. передала участковому. Кроме того, сообщники убедили участника СВО заключить брак с местной жительницей, с которой они находились в сговоре, рассчитывая в дальнейшем на получение выплат. Однако довести до конца преступный умысел фигурантам дела не удалось, отметили в СКР.

Суд назначил бывшему сотруднику полиции шесть лет колонии общего режима. Экс-сотрудница банка получила 5 лет лишения свободы условно. Их сообщница приговорена к 4 годам лишения свободы условно. С осужденных взыскано 2 млн руб. в пользу вдовы участника СВО.

Михаил Кичанов