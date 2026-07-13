Банк России выпустит монету с изображением Ахмата Кадырова

Центробанк завтра выпустит в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля к 75-летию со дня рождения президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова. Об этом рассказали в пресс-службе регулятора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ахмат-Хаджи Кадыров

Фото: Центральный банк России Ахмат-Хаджи Кадыров

Фото: Центральный банк России

Монета станет частью серии «Выдающиеся личности России». Портрет Ахмата Кадырова поместят на обратной стороне монеты вместе с изображением города Грозный. На лицевой стороне изобразят герб России. Диаметр монеты составит 33 мм. Тираж — 3 тыс. штук.

Ахмат-Хаджи Кадыров — первый президент Чеченской Республики в составе России с июля 2003 по май 2004 года. С 1995 по 2000 год он занимал пост муфтия непризнанной Ичкерии («Чеченская Республика Ичкерия» признана террористической организацией и запрещена в РФ). Ахмат Кадыров сыграл ключевую роль в прекращении боевых действий в Чечне, приняв решение о сотрудничестве с российскими властями. Погиб в 2004 году в результате покушения.