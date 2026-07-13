ФК «Челябинск» начнет сезон в Первой лиге матчем против «СКА-Хабаровска»

Футбольный клуб «Челябинск» начинает выступление в новом сезоне Первой лиги России. Стартовый матч первенства команда проведет на домашней арене против «СКА-Хабаровска», сообщает пресс-центр клуба.

Ранее соперники встречались в официальных матчах дважды — в прошлом году в первенстве Лиги PARI. Обе встречи завершились вничью. В межсезонье челябинский клуб провел ротацию состава и серию контрольных матчей, в том числе с екатеринбургским «Уралом» и миасским «Торпедо», они были закрыты для зрителей.

Евгений Рыженьков