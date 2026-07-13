В Челябинской области количество резюме выпускников колледжей выросло на 60%

По итогам весны 2026 года в Челябинской области количество резюме выпускников колледжей и техникумов выросло на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В среднем они рассчитывают на заработную плату в размере 60,7 тыс. руб.

Самыми многочисленными по размещению резюме стали такие профессии, как электрик — число резюме выросло в 2,5 раза (+146%), монтажник — рост более чем в 2 раза (+128%) и администратор (+118%). В среднем на первой работе соискатели ожидают зарплату в размере 91 тыс. руб., на второй — 112,3 тыс. руб., а на третьей — 51,1 тыс. руб.

Ксения Тен