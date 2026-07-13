ВККС разрешила возбудить дело против судьи в Кузбассе за фиктивные соцвыплаты

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России разрешила возбудить уголовное дело в отношении председателя Анжеро-Судженского городского суда Кемеровской области Елены Степанцовой о мошенничестве при получении выплат. Об этом сообщило Российское агентство правовой и судебной информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным Следственного комитета России, Елена Степанцова организовала для своих бабушки и дяди незаконное получение социальных выплат на приобретение жилья, в результате чего из бюджета было похищено 2,3 млн руб. Правоохранители считают, что у Елены Степанцовой есть соучастник реализации мошеннической схемы, но его имя не раскрывается.

Следствие намерено возбудить против судьи дело по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат), максимальное наказание — десять лет лишения свободы. Отмечается, что Елена Степанцова на заседание ВККС не явилась и просила рассмотреть представление в ее отсутствие.

Елена Степанцова возглавляет городской суд Анжеро-Судженска с 2016 года. Кресло председателя суда она занимает второй шестилетний срок.

Михаил Кичанов