Начались обмены военными ударами между США и Ираном. Снова страдает энергетическая инфраструктура региона, перекрыт Ормузский пролив, трафик практически прекратился. Как ситуация влияет на мировые рынки? Подробнее — в новом выпуске «Идеи на миллион».



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Экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов:

Нефтяные котировки растут, но не очень активно — не так, как было в первый раз. Трейдеры снова не верят, что это будет затяжным противостоянием. Они рассчитывают, что в какой-то момент конфликт разрешится, и трафик возобновится. Поэтому если посмотреть на линейку фьючерсов, там до конца 2026 года или даже на 2027 год идет жесткая бэквордация, то есть каждый следующий фьючерс торгуется по цене ниже предыдущего. Это говорит о том, что у инвестиционного и у спекулятивного сообщества настроения пока достаточно спокойные. Но ситуация развивается таким образом, что пока противостояние продолжается, обстановка на энергетическом рынке усложняется, а спрос удовлетворяется за счет стратегических резервов Соединенных Штатов и КНР. Но чем дольше будет длиться кризис, тем ниже будут резервы. А это в перспективе создает постоянный спрос на нефть на каком-то уровне.

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