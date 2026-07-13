В Оренбурге вступил в силу новый порядок оплаты проезда в автобусах

С 13 июля в Оренбурге изменилась схема оплаты проезда в общественном транспорте. Как сообщается на официальном портале администрации города, теперь пассажиры обязаны рассчитываться при входе в салон автобуса. Нововведение распространяется на всех перевозчиков — как муниципальных, так и частных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Оплатив проезд на входе, пассажир может свободно перемещаться по салону и выходить через заднюю дверь. В мэрии пояснили, что такая схема призвана исключить спешку на остановках и повысить безопасность поездок, поскольку водитель больше не отвлекается на прием оплаты во время движения.

Для информирования горожан в салонах автобусов размещены объявления с указанием нового порядка расчетов. Обновленные правила пассажирам также разъясняют водители. В администрации подчеркивают, что внедрение новой системы направлено на повышение прозрачности работы общественного транспорта и создание более комфортных и безопасных условий для всех участников поездки.

Яна Вежлева